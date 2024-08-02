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Ali Yerlikaya duyurdu! 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 şüpheli yakalandı!

Ali Yerlikaya duyurdu! 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 şüpheli yakalandı!

26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden GÜRZ-4 operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı.

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26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-4" operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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