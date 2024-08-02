Fındık alım fiyatları belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024/25 dönemi fındık alım fiyatlarını belirledi. Böylelikle, Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL oldu. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren randevularını alabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2024/25 dönemi fındık alım fiyatlarını duyurdu. Kabuklu ve kabuksuz olarak fındıkların alım fiyatlarında, Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL olarak belirlediğini açıkladı.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.

Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg

Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir."