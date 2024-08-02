BIST 10.633
DOLAR 33,16
EURO 35,92
ALTIN 2.625,73
HABER /  GÜNCEL

MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak

MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak

MEB, 81 ili etkileyecek yeni bir karara imza attı. Buna göre, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Abone ol

MEB resmi sitesinde okul öncesi eğitimi etkileyen yeni bir kararı duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince Ağustos ayında "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Festival havasında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel, evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına imkan tanıyacak. Ayrıca kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel faaliyetlerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilmesi planlanıyor. Etkinliklerde, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılacağı duyuruldu.

MEB
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan rehine takasına ilişkin açıklama
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
Elinde patlayan elektronik sigara, yüzünü ve vücudunu yaktı
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis
Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'
Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'
Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert sözler: Burnunu sokma
Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert sözler: Burnunu sokma
Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek
Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek
Tansiyon yükseldi! İsrail misillemeye karşı teyakkuzda ABD devreye girebilir!
Tansiyon yükseldi! İsrail misillemeye karşı teyakkuzda ABD devreye girebilir!
SGK duyurdu! Emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
SGK duyurdu! Emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu