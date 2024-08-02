MEB'den okul öncesi eğitimi etkileyen yeni karar! 81 ilde uygulanacak

MEB, 81 ili etkileyecek yeni bir karara imza attı. Buna göre, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

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MEB resmi sitesinde okul öncesi eğitimi etkileyen yeni bir kararı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince Ağustos ayında "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Festival havasında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel, evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına imkan tanıyacak. Ayrıca kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel faaliyetlerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilmesi planlanıyor. Etkinliklerde, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılacağı duyuruldu.