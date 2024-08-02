2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz'da başlamasının ardından, başvurularda son günlere girildi.YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak üniversite tercihi yapan adaylar, ÖSYM sisteminden hangi tarihe kadar tercih işlemi yapabileceklerini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Abone ol

Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi devam ediyor. 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri yapılacak. Akabinde ise üniversite kayıt süreci start alacak.

YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.