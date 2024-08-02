BIST 10.633
DOLAR 33,16
EURO 35,92
ALTIN 2.625,73
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?

2024 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz'da başlamasının ardından, başvurularda son günlere girildi.YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak üniversite tercihi yapan adaylar, ÖSYM sisteminden hangi tarihe kadar tercih işlemi yapabileceklerini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Abone ol

Üniversiteli adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi devam ediyor. 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Tercihlerin ardından yerleştirme işlemleri yapılacak. Akabinde ise üniversite kayıt süreci start alacak.

YKS tercihleri ne zaman bitecek? 

Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır? 

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberlerine ilişkin açıklama
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? En çok onun ismi konuşuluyor
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
İtfaiye eri yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp öldü
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis
Ekrem İmamoğlu 5 yıl Cumhurbaşkanı adayı olamayacak! Bomba kulis
Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'
Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'
Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert sözler: Burnunu sokma
Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye sert sözler: Burnunu sokma
Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek
Hamas lideri Haniye, Katar'da defnedilecek
Tansiyon yükseldi! İsrail misillemeye karşı teyakkuzda ABD devreye girebilir!
Tansiyon yükseldi! İsrail misillemeye karşı teyakkuzda ABD devreye girebilir!
SGK duyurdu! Emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
SGK duyurdu! Emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Şanlıurfa'daki kazada 5 çocuk hayatını kaybetmişti! Ehliyetsiz sürücü teslim oldu
Şanlıurfa'daki kazada 5 çocuk hayatını kaybetmişti! Ehliyetsiz sürücü teslim oldu
Eski karısını tülbentle boğarak öldürürdü!
Eski karısını tülbentle boğarak öldürürdü!
Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar sevenlerini korkuttu
Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar sevenlerini korkuttu