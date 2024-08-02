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Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'

Bakan Bolat rakam vererek açıkladı! 'Tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, temmuz ihracatının 22 milyar 512 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Diğer yandan Bakan Bolat, temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın da 261,5 milyar dolar olduğunu belirtip "Cumhuriyet tarihinin rekoru" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada ihracat rakamlarını duyurdu. Bakan Bolat açıklamasında "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bolat ayrıca "Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" dedi.

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