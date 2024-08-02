Tansiyon yükseldi! İsrail misillemeye karşı teyakkuzda ABD devreye girebilir!

Hamas'ın siyasi lideri Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından suikasta uğramasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Suikast sonrası İran Dini Lideri Hamaney, İsrail'e yönelik saldırı emri verdi. Ancak İran henüz geniş çaplı bir savaş başlatmadı. Hizbullah İsrail'e yönelik sayısız füze fırlatsa da bu füzelerin neredeyse hepsi etkisiz hale getirildi.

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İsrail medyasında çıkan haberlerde, ordunun Hizbullah ve İran'ın birkaç gün içerisinde topyekün bir savaş başlatmasını beklediği dolayısıyla sıkı bir hazırlığa girdiği belirtildi.

İsrail ordusu saldırıların kuzey, güney ve doğu cephesinden gelmesini bekliyor ancak saldırılarda en kilit rolü ABD'nin oynaması bekleniyor.

Ynet haber sitesine göre ABD ordusu bölgedeki varlığını artırıyor, İran ve Hizbullah'a yönelik büyük ölçekli bir müdahale operasyonuna hazırlanıyor.

İsrailli yetkililer İran'ın tüm vekil güçleriyle (Hizbullah, Husiler ve Suriye ve Irak'taki milisler) koordineli olarak aynı anda saldırıya geçmesini bekliyor. İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen yetkililer bu saldırılara yönelik istihbarat aldıklarını ve önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar büyük savaşın çıkmasını beklediklerini aktarıyor.

Hizbullah hazırlık yapıyor

Hizbullah askeri gücünü 2006 yılında patlak veren ve iki İsrailli askeri kaçırıp diğerlerini öldürdüğü beş haftalık savaşta gösterdi. Savaş boyunca Lübnan'da çoğu sivil olmak üzere bin 200 kişi ve İsrail tarafında ise çoğu asker olmak üzere 158 kişi öldü. Hizbullah İsrail'e binlerce roket fırlattı.

Örgütün askeri kapasitesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çoğunlukla Sünni isyancılarla mücadele etmesine yardımcı olmak için 2012 yılında Suriye'ye konuşlandırıldıktan sonra arttı Hizbullah övündüğü hassas roketleriyle İsrail'in her yerini vurabileceğini söylüyor.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, 2021'de grubun 100 bin savaşçısının olduğunu söyledi bu sayının 2024 itibariyle 200 bine ulaştığı öne sürülüyor.

İsrail teyakkuzda

İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdükten sonra Lübnan sınırında olası bir misillemeye karşı teyakkuzda. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, askerlere "Hizbullah'ı durdurmak zorundayız, var olmasına izin veremeyiz" dedi.

İsrail, Hizbullah'la savaşta yeniden cephe aldı. Önce Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün ardından da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle İsrail ordusu alarmda. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, sınıra giderek konuştu. Halevi şu ifadeleri kullandı:

''İleriye dönük planlı adımlarımıza güveniyoruz, çünkü Hizbullah'la niyetimiz 6 Ekim'e dönmek değil. Fuad Şükür orada olmamalıydı ama aynı zamanda durumun sınırda, Metula'dan 200 metre uzakta olmasına izin vermeyeceğiz.''

"Hizbullah'ın saldırılarını durdurmamız gerekiyor, bir daha İsrail'e saldıramayacaklar" dedi. "Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt vermesine izin vermeyeceğiz" dedi;

''Nasıl hareket edeceğini ve Beyrut'ta bir mahallede belirli bir pencereye nasıl ulaşacağını biliyor, yeraltında belirli bir noktayı nasıl hedef alacağını da biliyor.''