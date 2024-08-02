Arabuluculuk sisteminde yeni uygulama: Kiraya yılda iki kez zam

Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerde yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde giderek daha önemli bir rol üstlenen arabuluculuk sistemi, son zamanlarda yeni uygulamalarla gündeme geldi. Özellikle kira davalarında yaşanan yığılmalar ve uzun süren hukuk süreçleri karşısında alternatif bir çözüm olarak görülen arabuluculuk, yılda iki kez kira zammı gibi yeni öneriler sunuyor.

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Ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, artık arabuluculuk sayesinde daha hızlı ve adil bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Özellikle kira davalarında yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla getirilen bu sistem, taraflar arasında uzlaşıyı sağlayarak hem adaletin tecelli etmesine hem de hukuki süreçlerin kısalmasına katkı sağlıyor.

Arabuluculuk görüşmelerinde öne çıkan çözümlerden biri de yılda iki kez kiraya zam yapılması oldu. Bu uygulama, hem ev sahipleri hem de kiracılar için çeşitli avantajlar sağlıyor. Ev sahipleri kiranın düşüklüğünden, kiracılar ise pahalılığından şikayet ederken, arabuluculuk kurumları bu tür anlaşmazlıkları çözüme kavuşturuyor.

GazeteDuvar'ın haberine göre, bir arabuluculuk örneğinde, emekli bir mülk sahibi, kirasının piyasa değerinin çok altında kaldığını belirtti. Kiracı ise aylık 4 bin TL kira ödüyordu ve rayiç bedelin 24 bin TL olduğu iddia ediliyordu. Taraflar arabulucuya başvurdu ve kademeli bir artış planlaması yapıldı. Anlaşma sonucu, ilk 6 ay için kira 8 bin TL'ye, ikinci 6 ay için ise 14 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece kira bedeli yıl içinde iki kez artırıldı ve taraflar anlaşmadan memnun kaldı.

Bir diğer arabuluculuk örneğinde ise, kira tespit davası devam ederken taraflar arabulucuya giderek anlaşma sağladı. Mahkeme süreci devam ederken benzer konutlar için belirlenen rayiç kira 24 bin TL olarak tespit edilmişti. Taraflar arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden, aylık 20 bin TL kira bedelinde uzlaşarak davayı sona erdirdi.

Arabuluculuk sistemi, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde yaşanan sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı oluyor. Bu yeni uygulamalar, kira davalarının yığılmasını önleyerek her iki taraf için de daha adil ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.