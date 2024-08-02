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Sokak hayvanlarına ilişkin yasa Resmi Gazete'de

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa Resmi Gazete'de

TBMM'de kabul edilen sokak köpeklerine ilişkin yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Başıboş sokak köpekleri sorunu için beklenen adım geldi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM'de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuştu.

Son dakika haberine göre sokak köpeklerine ilişkin yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hayata geçirilen bu düzenleme ile birlikte sokaklar daha güvenli olacak.

YENİ DÖNEMDE UYGULANACAK MADDELER

İşte yeni düzenlemenin yetkililere yüklediği sorumluluklar ve hayatımıza katacakları:

• Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz hayvan bakımevleri kuracak.

• Tüm başıboş sokak köpekleri toplanıp bakımevlerine alınacak.

• Bakımevlerine alınan köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek.

• Baktığı hayvana sokağa bırakan kişilere 60 bin TL ceza verilecek.

YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

• Başıboş sokak köpeklerini toplamayan, yasadaki maddeleri yerine getirmeyen belediye başkanlarına, 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası verilecek.

• Toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara, hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

REHABİLİTE OLMAYAN HAYVANLAR UYUTULACAK

• Bakımevine alınan hayvanların; iyileşmeyen hastalık taşımaları, akut bulaşıcı hastalık taşımaları, olumsuz davranışlarının kontrol edilememesi durumlarında veteriner hekimin kararıyla ötanazi yapılabilecek.

• Söz konusu belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

DİJİTAL KİMLİKLENDİRME

• Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak.,

• Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

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