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Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklaması: Mutlu ve gururluyum

Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklaması: Mutlu ve gururluyum

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Ruzomberok'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da çalışmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ruzomberok galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE AVCI'NIN MAÇ SONU SÖZLERİ;

Abdullah Avcı: Bugün kulübümüz Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum.

"Gelen oyuncularımız olacak. Az bir seçeneğimiz kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza minnettarız. Buraya kadar çok hatasız geldik. Acele etmek istemiyoruz. Savic ve Okay'ın durumlarına bakacağız. Süre çok uzun, sabır istiyorum." ifadelerini kullandı.

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