BIST 10.798
DOLAR 33,10
EURO 35,81
ALTIN 2.596,31
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan'dan takas operasyonuna ilişkin açıklama!

Bakan Fidan'dan takas operasyonuna ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuna ilişkin, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Fidan, sosyal medya platformu X'ten, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Müzakere sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğü takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçakla Türkiye'ye nakledilen kişilerden 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi
Bitcoin'de düşüş! 64 bin doların altına geriledi
Trabzonspor - Ruzomberok / Canlı yayın
Trabzonspor - Ruzomberok / Canlı yayın
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Jose Mourinho'dan Sofyan Amrabat'a transfer telefonu
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Rusya'dan MİT operasyonuyla ilgili açıklama
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde!
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Ömer Çelik: Türkiye, dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Binyamin Netanyahu'dan 'Saldırıya hazırız' açıklaması
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi
Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı geldi