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Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”

Haniye suikastında flaş iddia: “Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi”

The New York Times, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının, Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildiğini iddia etti.

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ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Gazetenin 7'si Orta Doğulu ve 1 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, patlayıcı binaya gizlice sokuldu.

Gazetenin haberinde, “İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi” ifadeleri yer aldı.

"FÜZE SALDIRISI DÜŞÜK İHTİMAL"

Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu ve bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

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