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SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK ve 13 banka emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı.

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını söyledi.

"Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk." diyen Aydın, "emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Her ilde SGK merkezlerinde kurdukları emekli masasıyla emeklilere rehberlik yapıldığını belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış." dedi.

Emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların da emekli banka ve kredi kartları oluşturduklarını bildiren Aydın, bunlar üzerinden söz konusu fırsatları hayata geçirdiklerini anlattı.

TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmi yüzde 1200 arttı

SGK Başkanı Raci Kaya da "Emekliler Yılı" kapsamında yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Bakanlık ile eş güdüm içinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaya, bankaların, emekliler için çok hızlı bir şekilde sürece dahil olduklarını ve özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilere bir katkı sağlamak için canı gönülden çalıştıklarını ifade etti.

Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını bildirdi.

Sağlık, "Orta Vadeli Program'da yer alan stratejiler çerçevesinde düzenleyici otoriteler, BKM ve bankacılık sektöründe milli kart şeması TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında arttırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir. Güç birliği yaptığımızda belirlenen hedeflere ulaşabilme potansiyelimizi ifade etme yönünden anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

İşbirliği protokolleri yapılan bankalar şöyle:

"PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank."

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