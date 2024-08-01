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İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor! Lübnan'dan açıklama geldi: Hazırız!

İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor! Lübnan'dan açıklama geldi: Hazırız!

İsrail ve Hizbullah arasında yükselen çatışmanın Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'den açıklama geldi. Nebih, ülkesinin savaş istemediğini ancak kendilerini savunmaya da hazır olduklarını belirtti.

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Berri, Beyrut'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey'i "Ayn Tinne" konutunda kabul etti.

Berri ve İngiliz bakanlar, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında son dönemlerde artan gerginliği ele aldı.

Görüşmedeki konuşmasına yer verilen Berri, "Lübnan savaş istemiyor ancak aynı zamanda kendini savunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Beyrut ve Tahran'daki suikastlerine atıfta bulunan Berri, "İsrail'in son dönemde tüm önerileri reddederek angajman kurallarını ihlal edip, suikast politikasında ısrar etmesi, bölgeyi vahim sonuçları olacak tehlikelere doğru sürükleyecektir." uyarısında bulundu.

Berri, İsrail ve Lübnan arasındaki sınır güvenliğinin sağlanmasını sağlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karara uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren bağlı kaldıklarını dile getirdi.

İngiliz heyetinin de Gazze ile Lübnan'da sükunet ve ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptıkları, son dönemde yaşanan tırmanıştan derin endişe duyduklarını belirterek, bu tırmanışın "yanlış hesaplanmasının bölgedeki savaşın genişlemesine" yol açabileceğini kaydettiği aktarıldı.

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