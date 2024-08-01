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Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Gallant fotoğraf paylaştı

Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Gallant fotoğraf paylaştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun öldürdüğünü iddia ettiği El Kassam Tugayı komutanlarından Muhammed El-Deif'in isminin üstünü çizerken çekilen fotoğrafını yayınladı.

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İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürdü.

Hamas ise bu iddiayı jet bir hızla yalanladı.

Haberin ardından Gazze katliamının mimarlarından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, x platformondaki hesabından propaganda yaptı.

Deif'in fotoğrafına çizik atarken görülen Gallant, paylaşımında "Güvenlik sistemi, katliamı planlayanlardan faillerine kadar Hamas'lı teröristlerin peşine düşecek ve görev tamamlanana kadar durmayacak." ifadelerine yer verdi.

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