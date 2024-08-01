Eli kanlı İsrail Savunma Bakanı Gallant fotoğraf paylaştı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun öldürdüğünü iddia ettiği El Kassam Tugayı komutanlarından Muhammed El-Deif'in isminin üstünü çizerken çekilen fotoğrafını yayınladı.

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İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürdü.

Hamas ise bu iddiayı jet bir hızla yalanladı.

Haberin ardından Gazze katliamının mimarlarından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, x platformondaki hesabından propaganda yaptı.

Deif'in fotoğrafına çizik atarken görülen Gallant, paylaşımında "Güvenlik sistemi, katliamı planlayanlardan faillerine kadar Hamas'lı teröristlerin peşine düşecek ve görev tamamlanana kadar durmayacak." ifadelerine yer verdi.