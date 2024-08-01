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EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4

EPDK'dan 'doğal gaza zam' açıklaması: Zam yüzde 38 değil yüzde 24,4

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün akşam yaptığı açıklamayla doğalgaza Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte doğalgaz kullanıcıları için yeni tarifeler de belli oldu. Özellikle konut kullanıcıları ve belirli tüketim sınırındaki serbest tüketiciler için zam oranları dikkat çekiyor.

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BOTAŞ, dün yaptığı açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaza ağustos itibarıyla yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu. EPDK ise bu artışların birim gaz alım bedeline yansıdığını belirten bir açıklama yaptı. EPDK, yüzde 38 ve yüzde 33,1'lik zamların doğrudan gaz alım maliyetlerini etkilediğini söyledi. EPDK, "Nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır" dedi.

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında bir artış gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin (elektrik üretimi haricinde) kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 oranında artış yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından bugün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, zammın detayları ve nihai etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. EPDK'nın açıklaması şu şekilde:

Birim Gaz Alım Bedeli ve Nihai Fatura: EPDK, BOTAŞ'ın açıkladığı yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların, birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğunu vurguladı. Ancak bu artışın nihai faturalara yansıması farklılık göstermekte. Konut fiyatlarındaki ortalama zam oranı, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında yüzde 24,4 olarak gerçekleşti. Yani, Türkiye genelinde konutlarda doğalgaz fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında arttı.

Fiyat Değişimleri: Buna göre, 1 metreküp doğalgazın fiyatı ortalama olarak 7,6 TL’den 9,4 TL’ye yükseldi. Bu durum, konut kullanıcılarının bütçelerinde önemli bir yük oluşturacak.

EPDK, yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketiciler için de açıklamalarda bulundu. Bu grupta yer alan kullanıcılar için doğalgazın satış fiyatı, Türkiye genelinde ortalama yüzde 28,7 oranında arttı. Bu zamla birlikte, 1 metreküp doğalgazın fiyatı 11,8 TL’den 15,2 TL’ye yükseldi.

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