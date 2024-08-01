'Türk Telekom Bulut' ile uçtan uca dijital çözüm

"Türk Telekom Bulut" ile kamu kurumları ve özel sektöre tek platform üzerinden uçtan uca dijital çözümler sunuluyor.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, veri merkezi, bulut servisleri ve siber güvenlik hizmetleri gibi birçok yeni nesil dijital teknolojiyle verimliliği odağına alan "Türk Telekom Bulut", Türkiye'deki şirketlere ve kamu kurumlarına anahtar teslim, katma değerli hizmetler sunarken global ölçekte de rekabet avantajı sağlıyor.

"Türk Telekom Bulut" ile kurumlar ve işletmeler, sanal veri merkezinden, depolamaya, yedekleme/iş sürekliliği çözümlerinden, siber güvenlik çözümlerine kadar birçok servise tek bir noktadan erişebiliyor.

Ulusal güvenliği önemli bir unsur olarak gören Türk Telekom, siber güvenlik alanında yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarına da devam ediyor.

"Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma" vizyonuyla kritik ve maliyeti yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında yatırımlarına ve yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarına devam eden Türk Telekom, sunduğu siber güvenlik hizmetlerinde yerlilik oranını her gün daha ileri taşıyor.

Özellikle siber güvenlik alanında Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve yerli ekosistemin büyütülmesi stratejisi ile hem yerli ve milli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle ürünleştirme faaliyetleri yürütüyor.

"Dijitalleşme stratejilerini doğru kurgulayan şirketler başarılı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörün dijitalleşmesine küresel ölçekte rekabet avantajı sundukları "Türk Telekom Bulut" ile ülkenin dijital dönüşümüne yerli ve milli teknolojilerle liderlik etmeye devam ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilir büyüme, işletmelerin daha dinamik, esnek ve yenilikçi olmalarını gerektirdiğini aktaran Özden, en yeni ve en güvenli teknolojileri dünyayla aynı anda Türkiye'deki kullanıcılarına sunduklarını kaydetti.

Özden, "Başarıya ulaşan işletmelere baktığımızda da teknolojiyi iyi kullanan ve dijitalleşme stratejilerini doğru kurgulayan şirketleri rahatlıkla görebiliyoruz. 'Türk Telekom Bulut' ile kurumların yenilek ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi ve tedarik sürelerine bağlı kalmadan kapasite ihtiyaçlarına esnek çözümler sunulmasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin rekabette avantajlı pozisyonda olmalarına, verimlilikle birlikte iş değerlerini artırmalarına destek oluyoruz. Sunduğumuz bulut çözümleri kurumların ve işletmelerin teknolojik altyapılarını şekillendiriyor ve dijital dönüşümlerini hızlandırarak rekabet avantajı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özden, siber güveliğin ulusal bir mesele olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Sunduğumuz hizmetlerle kurumlarımızın ve işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuklarını desteklerken, dijital dünyanın en değerli unsuru haline gelen verinin güvenliğini sağlamak için 360 derece güvenlik bakış açısı ve alanında uzman sertifikalı siber güvenlik mühendisleriyle kullanıcılarımıza siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Hem Türkiye hem de global standartlara uyumlu çözümler sağlıyoruz. Siber güvenlik alanında yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek, bu alanda önemli çözümler sunan firmaları destekliyor, onlarla birlikte milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz siber güvenlik alanındaki çözümlerimizi sürekli zenginleştiriyoruz."