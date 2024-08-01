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Trump'tan etnik kimlik tartışması: Harris'ten yanıt geldi!

Trump'tan etnik kimlik tartışması: Harris'ten yanıt geldi!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, etnik kökenine yönelik yorumlarını eleştirdiği Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ı "bölücülük ve saygısızlık" yapmakla suçladı.

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Harris, Houston'da çoğunluğunu siyahi kız öğrencilerin oluşturduğu topluluğa hitap etti.

Trump'ın, etnik kökeni hakkındaki "Hint olduğu halde siyahi bilinmek istiyor." şeklindeki sözlerine tepki gösteren Harris, muhtemel rakibinin "bölücülük ve saygısızlık" yaptığını savundu.

Harris, Amerikalıların daha iyisini hak ettiğini belirterek, "Amerikan halkı doğruyu söyleyen, gerçeklerle yüzleştiğinde öfkeyle karşılık vermeyen bir lideri hak ediyor." dedi.

Öte yandan, Trump, Harris'in etnik kökenine ilişkin yorumlarının ardından yaptığı başka bir konuşmada da Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer hakkında "Hamas'ın gururlu bir üyesi." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığını hatırlatarak, "Chuck Schumer, bir Filistinli oldu." dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, Ulusal Siyahi Gazeteciler Birliğinin Chicago kentindeki kongresinde yaptığı konuşmada, Harris'in etnik kökeni hakkında, "O, her zaman Hint kökenliydi ve sadece Hint mirasını teşvik ediyordu. Birkaç yıl önce siyahi olana kadar siyahi olduğunu bilmiyordum ve şimdi siyahi olarak bilinmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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