Meteoroloji tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre, hava sıcaklıklarının artacağı ve hafta sonu ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren sıcak havalar kendisini hissettirmeye başlayacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde devam eden poyraz nedeniyle serinleme yaşansa da kavurucu sıcaklar yeniden geliyor.

Serin hava etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlarken Meteoroloji, cuma gününe dikkat çekti. Cumadan itibaren sıcak havalar kendisini hissettirmeye başlayacak.

İstanbul'da sıcaklık 31-32 derecelerde. Ankara açık, 30 derece. İzmir 36 derece, rüzgarlar kuvvetli ve kuru estiğinden hala serinlik sağlıyor. Bursa'da da poyraz sert, sıcaklık 31 derece.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.