BIST 10.786
DOLAR 33,15
EURO 35,93
ALTIN 2.604,03
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre, hava sıcaklıklarının artacağı ve hafta sonu ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren sıcak havalar kendisini hissettirmeye başlayacak.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde devam eden poyraz nedeniyle serinleme yaşansa da kavurucu sıcaklar yeniden geliyor.

Serin hava etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlarken Meteoroloji, cuma gününe dikkat çekti. Cumadan itibaren sıcak havalar kendisini hissettirmeye başlayacak.

İstanbul'da sıcaklık 31-32 derecelerde. Ankara açık, 30 derece. İzmir 36 derece, rüzgarlar kuvvetli ve kuru estiğinden hala serinlik sağlıyor. Bursa'da da poyraz sert, sıcaklık 31 derece.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
KKM'de stopaj oranları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
KKM'de stopaj oranları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Şahan Gökbakar'dan doğal gaza zam tepkisi: Açın kombileri...
Şahan Gökbakar'dan doğal gaza zam tepkisi: Açın kombileri...
AK Parti Balıkesir İl Başkanı trafik kazası geçirdi
AK Parti Balıkesir İl Başkanı trafik kazası geçirdi
BMGK acil oturumla toplandı
BMGK acil oturumla toplandı
Hamas lideri Heniyye için cenaze töreni düzenlendi
Hamas lideri Heniyye için cenaze töreni düzenlendi
Jürgen Klopp'tan sürpriz açıklama
Jürgen Klopp'tan sürpriz açıklama
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Tam gaz yükseliş! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...
Tam gaz yükseliş! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...
O uygulama kaldırıldı! Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular
O uygulama kaldırıldı! Yeni hamleyi Resmi Gazete'den duyurdular
Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu
Hakan Fidan İsmail Heniyye ile son görüşmesini anlattı: Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı
İşte Haniye'nin öldürüldüğü daire! Cep telefonu ve Türkiye detayı ortaya çıktı