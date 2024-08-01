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Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Halk TV'deki 'KJ' büyük tepki çekti! RTÜK harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Halk TV'de yapılan programda kullanılan 'KJ' tepkilere yol açtı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" dedi.

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikaste ilişkin Halk Tv'deki programda kullanılan 'KJ' tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir.

RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır.

Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

Peş peşe tepki

Öte yandan Mücahit Birinci ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'un konuyla ilgili yorumları dikkat çekti. Birinci,  "Yukarıya Siyon yıldızı koymayı unutmuşsunuz..." derken, Karagöz "İsrail sana canım feda" yazmayı unutmuşsunuz ifadesini kullandı.

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