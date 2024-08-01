BIST 10.639
DOLAR 33,18
EURO 36,03
ALTIN 2.607,82
HABER /  GÜNCEL

Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yalova'da ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Abone ol

M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuş çiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y. (36) ile oğlu Vahit Y'ye (4) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda toplu sonuçlar
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Malatya'da deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama
Denizli'de korkunç olay! Komşular evde bağrışma sesleri duyunca...
Denizli'de korkunç olay! Komşular evde bağrışma sesleri duyunca...
Çinli yüzücüden Paris Oyunları'nda dünya rekoru!
Çinli yüzücüden Paris Oyunları'nda dünya rekoru!
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini bitirdi
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini öldürdü
Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini öldürdü
Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da
Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da
Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza
Trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 43 bin lira ceza
Bakan Fidan: Netanyahu Amerika’yı rehin almış durumda
Bakan Fidan: Netanyahu Amerika’yı rehin almış durumda
Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İsrail'e dokunan herkesin kanı dökülür
Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İsrail'e dokunan herkesin kanı dökülür
ABD Merkez Bankası son dakika faiz kararını duyurdu!
ABD Merkez Bankası son dakika faiz kararını duyurdu!
Doğalgaza yüzde 38 zam geldi
Doğalgaza yüzde 38 zam geldi