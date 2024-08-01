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Usta film yönetmeni Günay Kosova vefat etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Usta film yönetmeni Günay Kosova vefat etti

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova, dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

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