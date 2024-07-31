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Doğalgaza yüzde 38 zam geldi

Doğalgaza yüzde 38 zam geldi

BOTAŞ'ın açıkladığı ağustos ayı doğalgaz satış tarifesine göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 fiyat artışı yapıldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldiği duyuruldu.

Buna göre 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38 artış yaşanacak

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

KONUTTA YÜZDE 38, SANAYİDE YÜZDE 33,1 ZAM

Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak, mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yıllık doğalgaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 33.1,

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında artış yapılmıştır.

Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğalgaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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