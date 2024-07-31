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Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddialara yalanlama

Türkiye-Suriye angajman sürecine ilişkin iddialara yalanlama

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı." iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"'Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı.' iddiası doğru değildir. Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması sürecinde birtakım taslak anlayış metinleri üzerinden pazarlıkların yapıldığına dair basında yer bulan yorum ve değerlendirmeler asılsızdır."

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