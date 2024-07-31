Katar Başbakanı'ndan ateşkes ve esir takası açıklaması: Nasıl başarılı olabilir!

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından, Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası görüşmelerinin tehlikede olduğunu belirtti. Al Sani, İsrail'in müzakereleri geciktirerek sivilleri hedef alan saldırılara devam etmesini eleştirirken, barış için ciddi ortaklara ve insan hayatına saygıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası için yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Katar Başbakanı Al Sani, resmi X hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerine yönelik yaklaşımıyla ilgili, "Görüşmeler devam ederken siyasi suikastların ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıların devam etmesi bizi şu soruyu sormaya yöneltiyor; Bir taraf karşı taraftaki müzakereciyi suikastla öldürürken arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" ifadelerini kullandı.

Al Sani, barışın "ciddi ortaklara ve insan hayatına saygısızlığa karşı küresel bir duruşa" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Hamas ve İsrail arasında arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmeler devam ederken, Tel Aviv yönetimi anlaşmayı geciktirerek Gazze'de daha fazla sivilin öldürülmesi ve esirlerin hayatını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk rolü üstleniyor.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.