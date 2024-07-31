Erdoğan'dan Haniye'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit olan İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Haniye'nin ailesine derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör devleti İsrail'in şehit ettiği Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ailesi ile telefonla görüşerek taziyelerini sundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek duyduğu derin üzüntüyü iletti.

Hamas lideri Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haniye saldırı sonrası şehit oldu.