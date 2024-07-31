İran 'intikam bayrağını' astı! O ayetle birlikte yemin ettiler

Dünya İran'da yaşanan Hamas lideri Haniye suikastını konuşmaya devam ediyor. İran kendi topraklarında yaşanan suikast için 3 günlük yas ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dini Lideri Hamaney ise intikam yemini ederek, "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir." açıklamasında bulundu. Öte yandan İran, Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" astı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen "işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini" söyledi. Art arda intikam seslerinin yükseldiği İran'da , Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" astı. Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle “Hüseyin’in intikamı” yazan kırmızı bayrak, “intikam bayrağı” olarak da biliniyor.

En son ocak ayında asılmıştı

Bayrak, en son Ocak 2024'te İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısından sonra caminin kubbesine asılmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor." ifadesini kullandı.

"İki milletin bağı daha güçlü olacak"

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir." ayetini paylaştı.

İntikam yemini etti

İran Dini Lideri Hamaney de Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında intikam sözü verdi. Hamaney "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" dedi.

3 günlük yas

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.

Heniyye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.