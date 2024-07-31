BIST 10.652
DOLAR 33,13
EURO 35,94
ALTIN 2.585,68
HABER /  GÜNCEL

SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı

SunExpress, Beyrut seferlerini 5 Ağustos'a kadar askıya aldı

SunExperss, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapacağı seferleri 5 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarının ardından bazı firmalar uçuşlarını günlük olarak iptal ederken bazıları ise uçuşlarını askıya aldı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapacağı tüm seferleri 5 Ağustos'a kadar askıya aldı.

Öte yandan Türkiye'nin bazı şehirlerinden Beyrut'a sefer düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet uçuşlarında Lübnan'daki güvenlik sorunları nedeniyle gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

THY, Pegasus ve AJet'in Beyrut seferleri gündüz saatlerinde devam ederken, bu gece yapılması planlanan uçuşları ise iptal edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
BBP lideri Destici'den Heniyye suikastı açıklaması: Ayağa kalkma zamanı gelmiştir
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
Meclis'ten 924 saatlik mesai
Meclis'ten 924 saatlik mesai
Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Davutoğlu, Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Heniyye suikastına tepki
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Mahmud Abbas TBMM'de konuşacak mı? Numan Kurtulmuş son durumu açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Lille-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Ekonomiden sorumlu bakanlardan Heniyye suikastına tepki
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor
Belediyelerin borçları! CHP lideri Özgür Özel: Teker teker herkese icra kağıdı geliyor