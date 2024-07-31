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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

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İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Valimiz Davut Gül'ü ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Daha sonra Koç ve beraberindekiler, İBB Başkanı İmamoğlu'na da ziyarette bulundu.

Saraçhane'deki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Koç, İmamoğlu'na, üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti

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