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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı!

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 23 kişi yakalandı!

Edirne'de göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Yakalanan 23 kaçak göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzensiz kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 23 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin göçmen kaçaklığına karşı mücadelesi devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından devam eden denetimler çerçevesinde Edirne'nin Budakdoğanca köyünde 6 Suriye, Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde 5 Mısır, Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de 12 muhtelif uyruklu olmak üzere toplamda 23 düzensiz kaçak göçmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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