34 mirasçı var! 24 yıllık arazi paylaşımı sorunu arabulucuyla 1 ayda çözüldü

Edirne'de 24 yıldır süren ve 34 mirasçısı olan arazinin paylaşımına ilişkin uyuşmazlık, arabuluculuk sistemiyle 1 ayda çözüme kavuştu.

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Merkeze bağlı Doyran köyünde yaşayan Aşık ailesinin büyüklerinden Ali Aşık'ın vefatının ardından miras kalan taşınmazlar 24 yıl boyunca paylaşılamadı.

Köydeki bir arsa ve iki tarlanın paylaşılması için taraflar farklı tarihlerde 7 defa mirasçılık belgesi almak için mahkemeye başvurdu. Zaman içinde ailede yaşanan ölümler nedeniyle mirasçı sayısında artış yaşanması uyuşmazlığın çözümünü daha da zorlaştırdı.

Yıllardır sonuçlandırılamayan sorunun çözümü için taraflar arabuluculuk sistemine başvurdu.

Arabulucu avukat Emine Duroğlu önce 34 mirasçıya ulaştı, sağlık sorunu yaşayanların telekonferansla katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Süreç içerisinde yapılan görüşmelerin ardından uyuşmazlığa ilişkin tüm konularda mutabık kalan taraflar 24 yıllık sorunu, keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu beklenmesine gerek kalmadan çözüme kavuşturdu.

Tarafların beklediğinden hızlı çözüm

Arabulucu Duroğlu, AA muhabirine, 24 yıllık uyuşmazlığın tarafların rızasıyla ve en az masrafla çözüldüğünü söyledi.

Mirasçılardan bazılarının uyuşmazlığı gidermek için girişimlerde bulunduğunu ancak tarafları bir araya toplayamadıkları için sonuç elde edemediklerini anlatan Duroğlu, "Zaman içerisinde mirasçı sayısındaki artış nedeniyle uyuşmazlığın çözümü çok zor bir hal almış. Arabuluculuğun dostane çözüm seçenekleri sayesinde 1 ay içerisinde uyuşmazlığı çözüme kavuşturduk ve anlaşmayla sonuçlandı." dedi.

Duroğlu, uyuşmazlık sorununun tarafların beklediğinden çok hızlı sonuçlandığını vurguladı.

Arabuluculuğun taraflara pek çok avantaj sağladığını dile getiren Duroğlu, şunları kaydetti:

"Dosya tarafıma geldiğinde arabuluculuğun iletişim imkanlarını kullanarak kısa sürede taraflara ulaştım. Sağlık sorunu ve şehir dışında olanların telekonferans yöntemiyle, diğerlerinin yüz yüze katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda birçok konuda müzakere yapıldı ve anlaşmaya varıldı. Ancak bazı tarafların tereddütleri olması sebebiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda kısa sürede anlaşmaya varıldı ve ardından tapuda satış devir işlemlerine başlandı. Alıcı olanlar taraflara ücretlerini ödeyerek tapularını aldı. Böylece 24 yıldır çözülemeyen, 34 taraflı uyuşmazlık bir ayda çözüldü. Dava yoluna gidilseydi, mahkeme sürecinin ne kadar süreceği, harcanacak para belli değildi."

"Son güne kadar inanmadım"

Mirasçılardan Mustafa Yavuz, sürecin herkesi memnun edecek şekilde tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Arabuluculuk sayesinde paradan ve zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çeken Yavuz, "Mirasçılardan 4'ü 90 yaşın üstünde ve hasta olanlar vardı. Aynı zamanda şehir dışında yaşayanlar vardı. Çok kısa bir sürede çözüldü. Ben son güne kadar inanmadım, çünkü tapuya bir kişi gelmese iş çözülemeyecekti. Yaklaşık 3 dönüm olan 2 tarlayı ben satın aldım. Herkesin hissesine göre parası verildi, bu işte tüm taraflar memnun kaldı." diye konuştu.

Anlaşma sonucu köy içindeki arsayı satın alan Ali Aşık da benzer sorunlar yaşayanların arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkları çözebileceğini belirtti.

Hiçbir tatsızlık yaşamadan sürecin sonlandığını dile getiren Aşık, "Arabuluculuk sayesinde işi çok kısa sürede çözdük. Avukat hanım bizi bir araya getirdi ve detayları konuştuk. Kendisi daha sonra tüm süreçleri halletti. Ben de evimin yanında bulunan arsayı aldım." ifadelerini kullandı.

Hasan Basri Açık da yıllar süren uyuşmazlığın çözülmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Arabuluculuk herkese kazandırır." dedi.