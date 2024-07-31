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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe son dakikada kazandı, Türkiye'ye yaradı

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe son dakikada kazandı, Türkiye'ye yaradı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülke puanında güncel sıralama...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bir üst tura yükselerek Lille ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti ülke puanı sıralamasını da büyük ölçüde etkiledi.

7. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Polonyalı yıldızın maçın uzatma dakikalarında attığı gol, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korumasını sağladı.

Berabere kalsaydık yerimizi kaybedecektik

Szymanski, 90+3. dakikada Kanarya'ya galibiyeti getiren golü kaydetmeseydi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlansaydı Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini kaybedecekti.

10. sırada yer alan Çekya, Türkiye'yi geçerek 9. sıraya yerleşecekti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Sparta Prag, ilk maçta 2-0 yendiği Shamrock'u bu kez de sahasında 4-2 yenmeyi başarmıştı.

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