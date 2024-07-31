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Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik değişiklik yapıldı

 Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.

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Genel Müdürlüğün konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.

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