Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 17,4 milyar lira net kar

Yapı Kredi, 2024'ün ilk yarısında 17,4 milyon lira net kar elde etti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 2024'ün ilk 6 aylık finansal verilerini paylaştı. Toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 29 artarak 1,1 trilyon liraya yükselen Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü ise yıllık yüzde 57 artışla 2,3 trilyon lira oldu.

Yılın ilk 6 ayında 1,6 trilyon lirayı aşan kaynak sağlayan banka, 17,4 milyon lira net kar elde ederken, bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 17 yükselişle 1,3 trilyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'nin, 30 Haziran itibarıyla öz kaynak karlılığı yüzde 19,5 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankacılıkta sınırları kaldırarak tüm paydaşlar için değer yaratmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

"Aktif müşteri sayımızı 16 milyonun üzerine taşıdık"

Erün, "80. yaşımızı kutladığımız 2024'te de ülkemiz ve toplumumuz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 6 aylık dönemdeki performansımızla, Türk lirası kredilerdeki pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17,3 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 14,6 oldu. 1,1 trilyon liraya ulaşan nakdi kredi hacmimiz ile özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 15,9'a ulaşırken, 1,3 trilyon liralık toplam müşteri mevduatı hacmimizle pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Tüm bunların yanında sunduğumuz müşteri odaklı servis modelimiz ile aktif müşteri sayımızı 16 milyonun üzerine taşımanın gururunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bankacılıktaki 80 yıllık tecrübe ve bilgi birikimlerini ağustostan itibaren Almanya'ya taşıyarak önemli bir adım atacakları bilgisini paylaşan Erün, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştirakleri Yapı Kredi Almanya ile Almanya'da bankacılık hizmetlerine başlayacaklarını bildirdi.

Erün, Yapı Kredi Almanya adımıyla iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalar için güçlü bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra hizmetlerini sınırların ötesinde sunma fırsatı yakalayacaklarını belirtti.

Temel ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, Türkiye'nin küresel ekonomide sahip olduğu konuma olumlu katkılar sağladığına işaret eden Erün, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak, ülkemizden aldığımız güç ve bankamıza duyulan güven sayesinde yurt dışı piyasalarından sağladığımız kaynakları genişletmeye devam ediyoruz. Yılın başında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımıza da yurt dışından 2 katından fazla talep aldık. Son olarak, sürdürülebilir finans alanında öncü olma vizyonu ile mayıs ayında 25 ülkeden 46 bankanın katılımı ile 936 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir sendikasyon kredimizi sağladık. Böylece son bir yılda yurt dışından sağlamış olduğumuz kaynak yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine yükseldi."

"Her alanda sürdürülebilir dönüşümü teşvik ediyoruz"

Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında öncü ve lider finans kuruluşu olmayı amaçladıklarını belirten Gökhan Erün, "Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak için sorumluluk üstlenerek hem operasyonlarımızdan hem de kredi portföyümüzden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımız için azaltım hedeflerimizi belirledik ve Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) onaylatarak önemli bir dönüşümü başlattık. Böylece Türkiye'den SBTi doğrulaması alan Türk bankaları arasında en yüksek kredi portföyü hedef kapsamına sahip ve zorunlu hedef portföyünün tamamına hedef veren tek Türk bankası olduk. Dokunduğumuz her alanda sürdürülebilir dönüşümü teşvik etmek üzere kredi ve finansman portföyümüzü temel sürdürülebilirlik yaklaşımlarımız doğrultusunda yeniden tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erün, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırarak bireysel dönüşümü tetiklemek hedefiyle yürüttükleri Yapı Kredi sürdürülebilir tercih programı Step'te üye sayılarının neredeyse bir milyona ulaştığını kaydetti.

Kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek için Koç Holding liderliğinde "Teknolojide Fırsat Eşitliği" programı başlattıklarını hatırlatan Erün, program kapsamında her geçen gün genişleyen işbirlikleriyle 80 bin gence eğitim verme hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerinin altını çizdi.

Erün, "Ülkemize sunduğumuz katkıları bir adım daha öteye taşıma amacıyla Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen hayata geçirdiğimiz 'Yarınlara Kartopu' projemizi, deprem bölgesi odaklı yürütülen çalışmaların ardından bu sene tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişlettik. 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sunan projemiz ile ebeveynlerinin de bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler sunmaya ülkemizin her köşesinde devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.