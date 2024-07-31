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Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

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Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

2017 yılında dünyaevine girdiği Murat Akyer ile boşanıp kısa süre sonra barışan ünlü sunucu Nursel Ergin, şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

'Var Mısın Yok Musun? yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süre 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiş ve kısa süre önce ayrılık kararı almıştı.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşanan ve o dönem "Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik dans ettik, birçok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ,ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüzdeki çizgilere saçımızda beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik aşkı tattık" demişti.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin, eski eşiyle dudak dudağa! O anlar böyle görüntülendi

Dans ettikleri anları paylaşarak boşanma haberi veren Nursel Ergin bir süre sonra Murak Akyer ile barıştı.

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