Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.