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Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K. ve G.B'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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