Fenerbahçe'nin rakibi Lille hocasından açıklama: Yeterli kaliteye sahibiz

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. ön elem turunda Fransız ekibi Lille ile eşleşti. Eşleşme sonrası Fransız ekibinin hocasından açıklamalar geldi.

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Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek 3. Ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacakları Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ZORLANMIŞ..."

Genesio bu eşleşme sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Lugano karşısında zorlandığını söylerken, "Ön eleme turlarında maçlar her zaman zorlu geçiyor. Fenerbahçe veya Lugano fark etmeksizin rakibin kim olduğu çok önem taşımıyor. Fenerbahçe de bugün biraz zorlanmış; önce geri düşmüşler, sonra geri dönmüşler." ifadelerini kullandı.

"YETERLİ KALİTEYE SAHİBİZ"

Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam." sözlerini sarf etti.