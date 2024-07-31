Sağlık Bakanlığı duyurdu: İsrail'in Beyrut'a saldırısında ölü sayısı 3'e yükseldi

İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıda biri kadın, ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Saldırının, Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef aldığı bildirildi.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 69'a yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.