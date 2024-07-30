Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya sattı

Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Westerlo, şirketimize net 4 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.

KİRALIK OYNAMIŞTI

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından genç futbolcu için, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Emin Bayram. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" paylaşımı yapıldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin Bayram, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti.

Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.