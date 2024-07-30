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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş sokak köpeği açıklaması: Yalan ve çarpıtma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş sokak köpeği açıklaması: Yalan ve çarpıtma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece TBMM'den geçerek yasalaşan sahipsiz sokak köpeği düzenlemesine yönelik açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 70 saatlik bir mesainin ardından geçerek yasalaşan sahipsiz köpek düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'MİLLETİN MECLİSİ SON DERECE KRİTİK BİR SINAVI ALNININ AKIYLA VERMİŞTİR'

"Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum.

Muhalefetin tüm kışkırtmalarına, tamamı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarına rağmen milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, sessiz çoğunluğun çığlıklarına kulak tıkamamış, çocuklarımızın feryatlarına bigâne kalmamış, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir.

'BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ MESELESİNİ KISA SÜREDE HAL YOLUNA KOYACAĞIZ'

Gerek yasa teklifinin hazırlık aşamasında gerekse komisyon ve genel kurul safahatında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, AK Parti grubuyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize ve medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükûmet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız."

NE OLMUŞTU?

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin tüm maddeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

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