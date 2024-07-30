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Tesla 2 milyona yakın aracı geri çağıracak

Tesla 2 milyona yakın aracı geri çağıracak

Tesla, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyondan fazla aracı geri çağıracak.

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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.

Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

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