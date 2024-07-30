Erdoğan'dan muhalefete 'Mavi Vatan' tepkisi: 'Masal' diyerek birilerine göz kırpıyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" ile ilgili sözlerine tepki göstererek "Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 'Mavi Vatan' çıkışıyla ilgili olarak "Filistin direnişine terör yaftası kurmakta gösterdikleri mahareti İsrail'in vahşi katliamlarına tepki vermekte gösteremediler.

Benzer basiretsizliği Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur. Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi arasında konuşan müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz.

'Türk askerinin Libya'da ne işi var?'

Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatı vermedik vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Partimiz bünyesinde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendirdik. Siyasetin dalgalı denizinde gel-gitler olabilir bunların tamamı geçicidir, aslolan milletle gönül bağını muhafaza etmektir. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele derken CHP'li milletvekilleri ellerinde çantalarıyla ülke ülke dolaşıyor onları aklamaya çalışıyordu. 'Türk askerinin Libya'da ne işi var?' korosonun assolisti dönemin CHP Genel Başkanı'ydı. Somali tezkeresine hayır dediler.

Mavi Vatan tartışması

Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine masal diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur şuursuzluıktır. Türkiye aleyhine bu tezleri dillendirmek ne zamanda beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Eğer katkı sunmayı beceremiyorlarsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesin yeter biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. 'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Bu gidiş gidiş değildir.

Savaşın bile bir hukuku vardır. Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür. Eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. Ben de Müslümanım insanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BM Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Bu gidiş gidiş değildir.

Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu ikiyüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini mi verebilir? Hamas ateşkese evet dediği halde kan döken taraf İsrail'dir. İsrail devleti gelinen noktada artık tüm insanlık için tüm dünya için tehdittir. Daha geç olmadan bu soykırım insanlığın ittifakı ile artık derhal durdurulmalıdır. Biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığını farkındayız. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerini arkasındaki asıl niyeti çok iyi biliyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın durması için söylüyoruz.

Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz ürkütmez sindirmez inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez.

Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık

Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz dimdik ayaktayız. İsrailli yetkilerin klüdya açıkalkarı karşısında son iki gübdür milletimizin fertleribni sergilediği dik duruşu çok kıymetli bulduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bundan 500 yıl önce engizisyondan kaçan Musevilere kucak açtıysak Hitler'in toplama kamplarında kaçan Yahudilere kol kanat gerdiysek bugün de mazlumların yanındayız.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnenlene ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin botularını birkez daha gözler önüne sergi. Mavron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi, o görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim. İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı.

İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım

Bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım.

Karşımızda sadece bir yönelim yok doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Aileye insan nesline yönelik çok boyutlu acımasız bir savaş yürütülmektedir. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir. Bugün dünden daha dikkatliyiz. Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cinsiyetsizleştirme projelerini ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi ibret vericidir."