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Türkiye- Ermenistan sınırında kritik görüşme! Normalleşme sürecinde yeni adım

Türkiye- Ermenistan sınırında kritik görüşme! Normalleşme sürecinde yeni adım

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Alican-Margara sınır kapısında görüştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada; "Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etti" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde beşinci toplantı  Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirildi. Kritik görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;  "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir." denildi.

Önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit eden Özel Temsilciler, ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kaldı.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etti."

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