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Samsun'da toplu ulaşıma zam! Yeni tarife valilik onayının ardından yürürlüğe girecek

Samsun'da toplu ulaşıma zam! Yeni tarife valilik onayının ardından yürürlüğe girecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında şoförlerin artan maliyetler nedeniyle istediği yüzde 50’lilik zam talebi değerlendirildi. Buna göre, toplu taşımaya yüzde 20, öğrenci servis ücretlerine ise yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yeni tarife, fiyatların net olarak belirlenmesinin ardından valilik onayı ile yürürlüğe girecek

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar neticesinde toplu taşımaya yüzde 20, öğrenci servis ücretlerine ise yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Şoförlerin zam talebi UKOME toplantısında görüşüldü. Toplantıda şoförlerin artan maliyetler nedeniyle istediği yüzde 50’lilik zam talebi değerlendirildi. Komisyon, yapılan araştırmalar ve maliyet hesabının ardından toplu ulaşımda kullanılan tramvay, minibüs, taksi dolmuş ve otobüs gibi araçların kullanım ücretine yüzde 20 oranında zam yapılmasını uygun görürken, öğrenci servis ücretlerinin zam oranını ise yüzde 40 olarak belirledi.

Alınan karar neticesinde Samsun’da merkez ilçelerde hizmet veren 1., 2., 3. ve 4. taksi dolmuş hatlarının tam kişi taşıma ücretti 17 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Merkez ilçelerde diğer araçlarda uygulanan fiyat tarifesi de aynı oranda arttırıldı.

Konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendilerine gelen zam talebinin komisyonda görüşüldüğünü, uygulamaya konulacak yeni tarifenin maliyet ve gider hesabı yapılarak hakkaniyet ile belirlendiğini ve bu kapsamda toplu ulaşıma yüzde 20, öğrenci servislerine de yüzde 40 oranında zam yapıldığını söyledi.

Yeni tarife, fiyatların net olarak belirlenmesinin ardından valilik onayı ile yürürlüğe girecek.

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