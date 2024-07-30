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Aziz Yıldırım İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aziz Yıldırım İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı bir şikayet üzerine İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Acun Ilıcalı'nın, haziranda yaptığı bir açıklamada kullandığı ifadelerine ilişkin şikayette bulunduğu Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım, bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Yıldırım, işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı.

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