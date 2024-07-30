BIST 10.690
DOLAR 33,09
EURO 35,79
ALTIN 2.540,27
HABER /  GÜNCEL

Kulislerden sızan olay Kılıçdaroğlu iddiası! Takvim hazır, tarih belli

Kulislerden sızan olay Kılıçdaroğlu iddiası! Takvim hazır, tarih belli

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından genel başkanlık koltuğunu da kaybetse de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gündemden hiç düşmedi. Ankara kulislerini hareketlendiren son iddia göz önüne alındığında uzun süre de düşmeyecek gibi görünüyor.

Abone ol

TBMM'de yeni bir merkez sağ parti için düğmeye basılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasete geri döneceği iddiası ses getirdi. Zaman zaman yeni parti kuracağı da konuşulan Kılıçdaroğlu, eylül ayı için hazırlıklarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun çevresince düzenlen toplantılarda iddiaya göre motto bile belli!

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerden sonra Ankara'da ofis açması, siyaset sahnesinden elini eteğini çekmeyeceği şeklinde yorumları yol açmıştı. Medyaradar yazarı Atilla Akar, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde düzenlenen toplantılara ilişkin detayları aktardı.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etmişti.

Tüzük kurultayına hazırlık

Buna göre; bu toplantılar eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun inisiyatifinde düzenleniyor. Bu çevrenin olaya yakıştırdığı tabirle “Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı” yapılıyor.

Mottoları da belli

Kılıçdaroğlu’nun “Cesurlar bir adım öne çıksın” sözünden esinle kendi sloganlaştırdıkları “Öne çıkıyoruz” u motto olarak kullanıyorlar. Akar, bundan hareketle " Demek ki tüzük kurultayı artık baz alınacak" dedi.

Gözler eylül ayında

CHP'nin 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüzük kurultayı, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 4-8 Eylül 2024 tarihlerine ertelenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası!
İzmir'de 15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası!
Bozuk para sorununa ilginç çözüm: 100 lira getirene 110 lira veriyor
Bozuk para sorununa ilginç çözüm: 100 lira getirene 110 lira veriyor
TÜVTÜRK'ten, "vergi" iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, "vergi" iddialarına ilişkin açıklama
Emekli olacaklar dikkat! Uzman isim hesapladı, tarih verdi! Maaşınız yüzde 35 düşebilir
Emekli olacaklar dikkat! Uzman isim hesapladı, tarih verdi! Maaşınız yüzde 35 düşebilir
Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı
Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı
Bakan Bayraktar duyurdu! Dev gemi yola çıktı! 2 ay sonra Türkiye'de!
Bakan Bayraktar duyurdu! Dev gemi yola çıktı! 2 ay sonra Türkiye'de!
DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı
DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı
Pezeşkiyan döneminde İran dış politikası nasıl şekillenecek?
Pezeşkiyan döneminde İran dış politikası nasıl şekillenecek?
Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali
Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha da kızdıracak paylaşım!
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha da kızdıracak paylaşım!
Hz. İsa ile alay edilen olimpiyat açılışı Donald Trump'ı kızdırdı
Hz. İsa ile alay edilen olimpiyat açılışı Donald Trump'ı kızdırdı