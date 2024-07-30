BIST 10.799
DOLAR 33,09
EURO 35,88
ALTIN 2.543,18
HABER /  EKONOMİ

TÜVTÜRK'ten, "vergi" iddialarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜVTÜRK'ten, "vergi" iddialarına ilişkin açıklama

TÜVTÜRK, bazı mecralarda yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abone ol

TÜVTÜRK, yaptığı açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığını belirtti.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır. Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli olacaklar dikkat! Uzman isim hesapladı, tarih verdi! Maaşınız yüzde 35 düşebilir
Emekli olacaklar dikkat! Uzman isim hesapladı, tarih verdi! Maaşınız yüzde 35 düşebilir
Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı
Tokat’ta freni boşalan buğday yüklü traktör trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yüzde 25 ara zam kararı
Bakan Bayraktar duyurdu! Dev gemi yola çıktı! 2 ay sonra Türkiye'de!
Bakan Bayraktar duyurdu! Dev gemi yola çıktı! 2 ay sonra Türkiye'de!
DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı
DEM Parti İl Eş Başkanları'na gözaltı
Pezeşkiyan döneminde İran dış politikası nasıl şekillenecek?
Pezeşkiyan döneminde İran dış politikası nasıl şekillenecek?
Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali
Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha da kızdıracak paylaşım!
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha da kızdıracak paylaşım!
Hz. İsa ile alay edilen olimpiyat açılışı Donald Trump'ı kızdırdı
Hz. İsa ile alay edilen olimpiyat açılışı Donald Trump'ı kızdırdı
TÜİK duyurdu! Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor
TÜİK duyurdu! Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor
İsrail askerleri Batı Şeria'da terör estirdi çok sayıda filistinli gözaltında
İsrail askerleri Batı Şeria'da terör estirdi çok sayıda filistinli gözaltında
Antalya'da demir ustasından 31 gündür haber alınamıyor
Antalya'da demir ustasından 31 gündür haber alınamıyor