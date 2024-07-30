BIST 10.793
DOLAR 33,09
EURO 35,88
ALTIN 2.541,33
HABER /  GÜNCEL

TÜİK duyurdu! Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor

TÜİK duyurdu! Türkiye'nin nüfusu alarm veriyor

Türkiye nüfusunun 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor. 2050'li yıllardan itibaren nüfusun azalışa geçmesi ve 2100 yılında 77 milyonun altına düşmesi öngörülüyor. Düşük senaryoda ise nüfusun 55 milyonun altına inebileceği belirtiliyor.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.

Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

55 milyonun altına inebilir

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

Yaşlanma devam edecek

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken, ve nüfus yaşlanmaya devam edecek. Araştırmaya göre büfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaş ile yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve üzeri yaştakilerin oranının tüm senaryolara göre artması bekleniyor.

2023 yılında ortanca yaş 34 iken 2050 yılında ana senaryoya göre 44,8, 2075 yılında 51,5 ve 2100 yılında 52,2 seviyesine ulaşması bekleniyor.

2023 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2050 yılında yüzde 23,1, 2075 yılında yüzde 31,7 ve 2100 yılında ise yüzde 33,6 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri Batı Şeria'da terör estirdi çok sayıda filistinli gözaltında
İsrail askerleri Batı Şeria'da terör estirdi çok sayıda filistinli gözaltında
Antalya'da demir ustasından 31 gündür haber alınamıyor
Antalya'da demir ustasından 31 gündür haber alınamıyor
Çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı
Çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı
TÜRK-İŞ temmuz ayı 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ temmuz ayı 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Fatih Altaylı'dan Ali Koç hakkında çarpıcı sözler! "Yeni TFF'yi övmesi çok normal"
Fatih Altaylı'dan Ali Koç hakkında çarpıcı sözler! "Yeni TFF'yi övmesi çok normal"
Özgür Özel'den dikkat çeken 15 Temmuz açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Özgür Özel'den dikkat çeken 15 Temmuz açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Kuzey Irak'a hava harekatı! Gara ve Haftanin bölgelerinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! Gara ve Haftanin bölgelerinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nicolas Maduro, Elon musk'ı 'baş düşman' ilan etti
Nicolas Maduro, Elon musk'ı 'baş düşman' ilan etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran'a gidiyor
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalandılar!
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalandılar!
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' kararı! Bakan Şimşek duyurdu: 600 milyon dolarlık kredi onaylandı
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' kararı! Bakan Şimşek duyurdu: 600 milyon dolarlık kredi onaylandı
Hamas: Netanyahu, Gazze'de anlaşmanın önüne sürekli engeller çıkarıyor
Hamas: Netanyahu, Gazze'de anlaşmanın önüne sürekli engeller çıkarıyor