BIST 10.734
DOLAR 33,09
EURO 35,84
ALTIN 2.542,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalandılar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalandılar!

Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, genel ahlaka aykırı yayın yaparak çocukları da bu duruma alet eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği öne sürülen 12 zanlının kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Adreslerde 15 telefon, 12 SIM kart, bilgisayar, tablet ve 2 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' kararı! Bakan Şimşek duyurdu: 600 milyon dolarlık kredi onaylandı
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' kararı! Bakan Şimşek duyurdu: 600 milyon dolarlık kredi onaylandı
Hamas: Netanyahu, Gazze'de anlaşmanın önüne sürekli engeller çıkarıyor
Hamas: Netanyahu, Gazze'de anlaşmanın önüne sürekli engeller çıkarıyor
Otomobilde ÖTV indirimi geldi fiyatı ucuzlayacak 4 model belli oldu
Otomobilde ÖTV indirimi geldi fiyatı ucuzlayacak 4 model belli oldu
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! Kandilli Rasathanesi duyurdu
CHP Giresun'da fındık mitingi düzenleyecek
CHP Giresun'da fındık mitingi düzenleyecek
Kayseri'de katliam! 'Çocuk' kavgasında anne ve 2 oğlu öldürüldü
Kayseri'de katliam! 'Çocuk' kavgasında anne ve 2 oğlu öldürüldü
Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin
Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin
Erzurum'da ambulansın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da ambulansın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
17 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
17 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
Erdoğan 'Fırsatçılık yapmayız' dedi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı
Erdoğan 'Fırsatçılık yapmayız' dedi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı
MHP'den Tuğrul Türkeş'e çok sert 'Kavala' yanıtı
MHP'den Tuğrul Türkeş'e çok sert 'Kavala' yanıtı
Sigaraya 5 TL daha zam yolda! Tarihi de açıklandı
Sigaraya 5 TL daha zam yolda! Tarihi de açıklandı