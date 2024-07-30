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Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Araç sahibi olanlar dikkat! 2. MTV taksit ödemesi için acele edin

2024 yılına ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapıldı, şimdi ise ikinci taksitler gündemde....

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MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.  Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. MTV ödemeleri, yarın sona erecek.

MTV borcu nasıl ve nereden ödenir?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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