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Yusuf Yazıcı, Süper Lig devi ile anlaştı

Yusuf Yazıcı, Süper Lig devi ile anlaştı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesini tamamlayan ve şuan boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

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Lille'den ayrılan ve Milan'a transfer olacağı konuşulan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig devi Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

A Spor canlı yayınında, Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendiren spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile anlaştığını duydum. Zaten şuanda eşiyle birlikte Türkiye'de." yorumunu yaptı.

"AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR AMA G.SARAY'I İSTİYOR"

Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da tekliflerin olduğunu kaydeden Uzundurukan, "Onun kafasında hep Galatasaray vardı. Fatih Terim de çok istemişti. Bu sefer olacak gibi duruyor. Ön anlaşma yaptıklarını duydum. Zaten 6-7 aydır olan bir durumdu. Sezon sonu sözleşmen bitiyor bizi bekle demişlerdi. Aslında Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'dan da teklifler var ama kafasına yatan teklifler olmadığı için Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası sosyal medya platformu X'in spor gündeminde Yusuf Yazıcı gündem oldu. 

Geçtiğimiz sezon Lille forması ile 42 maça çıkan milli futbolcu, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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